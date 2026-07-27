Российский «Сахалин» приготовили к работе

Холдинг «Российские космические системы» завершил испытания технических средств трассового измерительного пункта «Сахалин», расположенного на одноименном острове, — антенного комплекса и унифицированного технологического модуля.
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