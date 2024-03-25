Европа рубит сук – В Кремле оценили угрозу русским активам

Кража русских золотовалютных резервов дорого обойдётся ЕС, уверены в Кремле.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пространном интервью газете "Аргументы и факты" затронул, в том числе, и возможность грабежа русских золотовалютных резервов Евросоюзом.
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