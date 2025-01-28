Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области продолжает расти

В Иркутской области наблюдается рост случаев респираторных инфекций. С 20 по 26 января зарегистрировано 14 249 случаев ОРВИ, среди которых 32 случая гриппа и 85 COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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