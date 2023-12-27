В пустыне Ирака нашли тела саудовца и кувейтца после сообщений об их похищении

Тела двух пропавших подданных Кувейта и Саудовской Аравии, которые исчезли в пустыне провинции Анбар на западе Ирака, были обнаружены рядом с их сгоревшим автомобилем после взрыва старого взрывного устройства, оставленного террористами ИГ*, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-офиса службы безопасности Ирака.