В пустыне Ирака нашли тела саудовца и кувейтца после сообщений об их похищении

Тела двух пропавших подданных Кувейта и Саудовской Аравии, которые исчезли в пустыне провинции Анбар на западе Ирака, были обнаружены рядом с их сгоревшим автомобилем после взрыва старого взрывного устройства, оставленного террористами ИГ*, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-офиса службы безопасности Ирака.
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