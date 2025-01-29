Кабмин намерен внести в Госдуму законопроект об увеличении военных пенсий

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Правительство России в ближайшее время представит в Государственную Думу законопроект, предусматривающий повышение военных пенсий, передает корреспондент The Moscow Post.
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