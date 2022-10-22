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Александр Емельяненко – о поражении Яна: «Петра засудили по политическим мотивам»

Известный российский тяжеловес ММА прокомментировал исход боя между Шоном О’Мэлли и Петром Яном, в котором американец одержал победу раздельным решением судей.

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