Такси в некоторых регионах России подорожало на 44%

Цены на поездки в такси в сентябре выросли в разных регионах от 1 до 44%. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко на форуме TAXI-2023 в Сочи, сообщает РБК .