Предательство – непрощаемый грех

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ну не могли не отметить, не могли пройти мимо такой даты… Это я про русскую службу ВВС, которая на годовщину мятежа Пригожина разродилась статьёй о неудавшемся мятежнике и его «наследии»… Обсуждать творчество Барабанова, написавшего этот «материал», я не буду – хорошего человека и приличного журналиста иноагентом не назовут… Источник фото: avatars.