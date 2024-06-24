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Театр абсурда

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Предательство – непрощаемый грех

Предательство – непрощаемый грех

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Ну не могли не отметить, не могли пройти мимо такой даты… Это я про русскую службу ВВС, которая на годовщину мятежа Пригожина разродилась статьёй о неудавшемся мятежнике и его «наследии»… Обсуждать творчество Барабанова, написавшего этот «материал», я не буду – хорошего человека и приличного журналиста иноагентом не назовут… Источник фото: avatars.

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