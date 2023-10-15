Мэттью Вон подтвердил перезагрузку "Пипца" и "Kingsman 3"

Режиссер Мэттью Вон принял участие в дискуссии на Нью-йоркском Comic Con и подтвердил, что в следующем году он снимет боевик “Kingsman 3“, а также намерен перезагрузить основанную на комиксах франшизу “Пипец“.
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