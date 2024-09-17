Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Бобров
    согласен 100 процентов.Дети идут на тяжк...
  • Виктор Машков
    Нужен срочно закон о смертной казни. И всех причастных к развалу армии включая Шойгу к смертной казни с полной конфиг...Наверх ушли краси...
  • валерий двойнишников
    Хрущев мелко плавает...А Дмитрий и повелитель времени и поднял МВД на небывалую высоту-полицейских. Последнее конечно...Дмитрию Медведеву...

Вэнс изложил мирный план по Украине. Но он очень похож на условия Путина. Украина отдает территории и обязуется сохранять нейтралитет

Вэнс изложил мирный план по Украине. Но он очень похож на условия Путина. Украина отдает территории и обязуется сохранять нейтралитет

© AP Photo / Paul Sancya Джей Ди Вэнс изложил свой мирный план по конфликту на Украине, пишет NYT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Только бозогорочная капитуляция и Второй ,Нюрнбергский процесс над укрнацистами и их руководством,всех туда..Всех.
Ответить
11 час.
лл
лина любимцева
Запад сейчас пойдет на любые условия, чтобы только выиграть время и вооружить Украину по полной программе. И самим подготовиться.Нужно идти до конца: БРАТЬ ОДЕССУ, КИЕВ и вообще брать ПО ЖИТОМИРСКУЮ и ВИННИЦКУЮ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. А Западную Украину пусть берет себе Запад. Там живут жЫдо-бандэровцы, вот пусть с ним разбираются ОНИ, а не Украина и Россия... Подсунули мерзость....
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх