Вэнс изложил мирный план по Украине. Но он очень похож на условия Путина. Украина отдает территории и обязуется сохранять нейтралитет
© AP Photo / Paul Sancya
Джей Ди Вэнс изложил свой мирный план по конфликту на Украине, пишет NYT.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Только бозогорочная капитуляция и Второй ,Нюрнбергский процесс над укрнацистами и их руководством,всех туда..Всех.
Запад сейчас пойдет на любые условия, чтобы только выиграть время и вооружить Украину по полной программе. И самим подготовиться.Нужно идти до конца: БРАТЬ ОДЕССУ, КИЕВ и вообще брать ПО ЖИТОМИРСКУЮ и ВИННИЦКУЮ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. А Западную Украину пусть берет себе Запад. Там живут жЫдо-бандэровцы, вот пусть с ним разбираются ОНИ, а не Украина и Россия... Подсунули мерзость....
Свежие комментарии