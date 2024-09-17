Вэнс изложил мирный план по Украине. Но он очень похож на условия Путина. Украина отдает территории и обязуется сохранять нейтралитет

лл

лина любимцева

Запад сейчас пойдет на любые условия, чтобы только выиграть время и вооружить Украину по полной программе. И самим подготовиться.Нужно идти до конца: БРАТЬ ОДЕССУ, КИЕВ и вообще брать ПО ЖИТОМИРСКУЮ и ВИННИЦКУЮ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. А Западную Украину пусть берет себе Запад. Там живут жЫдо-бандэровцы, вот пусть с ним разбираются ОНИ, а не Украина и Россия... Подсунули мерзость....