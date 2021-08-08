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Более 70 процентов сотрудников филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК Северный флот провакцинированы

Более 70 процентов сотрудников филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК Северный флот провакцинированы

Вакцинация сотрудников филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК Северный флот и жилищно-коммунальных служб, а также членов их семей проходит в филиалах госпиталя ФГБУ «1469 ВМКГ» Северного флота, городских поликлиниках, мобильных пунктах вакцинации г.

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