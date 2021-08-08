Более 70 процентов сотрудников филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК Северный флот провакцинированы

Вакцинация сотрудников филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК Северный флот и жилищно-коммунальных служб, а также членов их семей проходит в филиалах госпиталя ФГБУ «1469 ВМКГ» Северного флота, городских поликлиниках, мобильных пунктах вакцинации г.