Более 70 процентов сотрудников филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК Северный флот провакцинированы

Вакцинация сотрудников филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК Северный флот и жилищно-коммунальных служб, а также членов их семей проходит в филиалах госпиталя ФГБУ «1469 ВМКГ» Северного флота, городских поликлиниках, мобильных пунктах вакцинации г.
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