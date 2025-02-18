По информации главы ДНР, он доложил президенту РФ о сложной ситуации с водоснабжением в регионе. Денис Пушилин отметил, что водовод из реки Дон вместе...

❗️Владимир Путин поручил найти дополнительные возможности увеличить подачу воды в ДНР, - сообщил Денис Пушилин По информации главы ДНР, он доложил президенту РФ о сложной ситуации с водоснабжением в регионе.
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