Порочные знаки зодиака по мнению астрологов

Каждого человека хотя бы раз в жизни посещали не совсем приличные и пошлые мысли. Кто-то их сдерживает и всячески пытается оттолкнуть от себя, и уж тем более не делится ими с обществом, а кто-то, напротив, не скрывает своей вульгарной натуры.