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Царьград

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Цахна: Эстония привела истребители НАТО в готовность из-за дронов

Цахна: Эстония привела истребители НАТО в готовность из-за дронов

Эстонские истребители НАТО подняты на перехват беспилотников, нарушивших воздушное пространство. Латвийские вооруженные силы сообщают о потенциальных угрозах.

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