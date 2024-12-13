#Сводка на утро 13 декабря 2024 года ▪️ Ночью, после двух суток относительно «спокойной» воздушной обстановки, ВС России запустили порядка 100 «Гераней» по тыловым районам противника.
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#Сводка на утро 13 декабря 2024 года ▪️ Ночью, после двух суток относительно «спокойной» воздушной обстановки, ВС России запустили порядка 100 «Гераней» по тыловым районам противника.
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