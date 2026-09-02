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Газета.ру

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Актер Курцын раскрыл, что порвал левый бицепс при выполнении трюка на съемках

Актер Курцын раскрыл, что порвал левый бицепс при выполнении трюка на съемках

Актер Роман Курцын раскрыл подробности своей травмы, которую получил при выполнении трюка во время съемок в фильме «Не буди Лихо».

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