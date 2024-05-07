В Пензенской области полицейские и ветераны поздравили воспитанников дома ребёнка с майскими праздниками

В первый день пасхальной недели и в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники полиции совместно с членами Пензенского регионального отделения ветеранов органов внутренних дел посетили Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский дом ребенка» в г.