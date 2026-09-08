Минобороны России показало кадры боев за Долгенькое и Березники в Харьковской области, о переходе которых под контроль российских войск ведомство сообщило ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин: российский...
- ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬ...
- Депутата Затулина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым