Сёрен Андерсен: НАТО усиливает оборону в Арктике учениями Arctic Shield

400 военнослужащих из стран НАТО участвуют в учениях Arctic Shield в Гренландии. Глава Арктического командования Дании Сёрен Андерсен заявил, что цель маневров — превратить Арктику в труднодоступную цель, усилив оборону и сотрудничество с США.
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