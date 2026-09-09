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Царьград

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Сёрен Андерсен: НАТО усиливает оборону в Арктике учениями Arctic Shield

Сёрен Андерсен: НАТО усиливает оборону в Арктике учениями Arctic Shield

400 военнослужащих из стран НАТО участвуют в учениях Arctic Shield в Гренландии. Глава Арктического командования Дании Сёрен Андерсен заявил, что цель маневров — превратить Арктику в труднодоступную цель, усилив оборону и сотрудничество с США.

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