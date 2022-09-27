Страница простого жизненного позитива

48 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Магдалина Миллер
    Ваш город вне РФ?Если вы в России,то достаточно обратиться к любому юристу в ЖКУ.Или в прокуратуру.Даже писать не зас...Внук не нужен
  • С 21
    Все, к сожалению, именно так. Позор и таким мужикам, и женщинам, которые такое терпят. Послала бы сразу такого идиота.А все потому, что...
  • С 21
    Тем более - мусульманство.  Все эти установки пошли от религий. Они не уважают женщин ВООБЩЕ.Почему женская фи...

А все потому, что не нужно было оставлять мужа одного!

А все потому, что не нужно было оставлять мужа одного!

- А все потому, что не нужно было оставлять мужа на полтора месяца одного! Вы взрослая женщина, и должны были это для себя уяснить! Сами и виноваты! – отчитывали в одной из групп ВК какую-то даму, пришедшую пожаловаться на семейные проблемы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх