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Пронедра

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Можно ли работать на Радоницу в огороде: что говорят священники

Учитывая, что май – пик сезона для работ в саду и на огороде, возникает вопрос о целесообразности труда в день Радоницы.

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