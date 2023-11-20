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Гибель транспорта «Армения» 7 ноября 1941 года. Авиация СССР и вермахта

Правда, на обвинения со стороны наркома Морского флота П. П. Ширшова есть уже доклад наркома военно-морского флота Н.

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