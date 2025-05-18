"Двигают лавочки, пьют, веселятся". Барнаульцам не дают выспаться шумные "меломаны"

Ранним утром компания решила "отдохнуть" на аллее на улице Георгия Исакова Жительница Барнаула пожаловалась на компанию из четверых людей, которые в 07:30 решили выпить и громко послушать музыку на аллее на улице Георгия Исакова.
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