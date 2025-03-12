Пенсионеры, готовьте кошельки: новый размер выплат по пенсиям с апреля

С 1 апреля 2025 года в России повысится размер социальных пенсий. Готовьте свои кошельки, они скоро пополнятся! Социальную пенсию получают те, у кого недостаточно стажа и баллов для начисления страховой пенсии по старости, инвалиды, дети или студенты, которые потеряли одного или обоих родителей, а также сироты.