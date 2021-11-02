https://x-files Библейский потоп и потоп описанный в Коране произошли в разное время! И здесь нужно сразу уточнить, что Ветхозаветный потоп и потоп описанный в Торе более ранний, а потоп из Шумерской мифологии и описанный в Коране более поздний.