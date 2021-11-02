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Библейский потоп и потоп описанный в Коране произошли в разное время!

Библейский потоп и потоп описанный в Коране произошли в разное время!

https://x-files   Библейский потоп и потоп описанный в Коране произошли в разное время! И здесь нужно сразу уточнить, что Ветхозаветный потоп и потоп описанный в Торе более ранний, а потоп из Шумерской мифологии и описанный в Коране более поздний.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Если ученые не будут говорить и пугать они будут ни кому не нужны и останутся бкз заплат. Так что многое о чем они говорят просто блеф.... 99% из ученых это просто мусор которые стали ими из родства, блата или просто купили....
Юрий Ильинов
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