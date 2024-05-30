Президентом Литвы на второй срок переизбран господин Пустое Место

26 мая по итогам второго тура выборов стало известно, что обязанности главы Литовского государства до июля 2029 года во второй раз подряд возложены на Гитанаса Науседу, выступавшего в качестве независимого кандидата.
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