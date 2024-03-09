Путину представят план по денонсации невыгодных России международных договоров

МОСКВА, 9 марта, ФедералПресс. Президенту РФ в ближайшем будущем будет представлен список предложений по денонсации ряда международных договоров, которые либо утратили актуальность, либо невыгодны для государства.
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