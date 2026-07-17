«Авангард» обменял Мишурова в «Ладу» на 50 млн рублей. Компенсация отложена до 2028-го, тольяттинцы смогут вернуть вратаря («Сила спорта»)

Стали известный подробности обмена 24-летнего вратаря Андрея Мишурова из « Авангарда » в «Ладу». Как информирует «Сила спорта», денежная компенсация, которую должен получить омский клуб, является отложенной – выплата 50 миллионов рублей в срок до 30 июня 2028 года.
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