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«Авангард» обменял Мишурова в «Ладу» на 50 млн рублей. Компенсация отложена до 2028-го, тольяттинцы смогут вернуть вратаря («Сила спорта»)

Стали известный подробности обмена 24-летнего вратаря Андрея Мишурова из « Авангарда » в «Ладу».  Как информирует «Сила спорта», денежная компенсация, которую должен получить омский клуб, является отложенной – выплата 50 миллионов рублей в срок до 30 июня 2028 года.

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