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Закон о банках и банковском беспределе

Закон о банках и банковском беспределе

КВАДРАТУРА  КРУГА – Откройте! (громкий стук в дверь).– Кто там?– Вам одобрен кредит на один миллион рублей на выгодных условиях!– Мне не нужен кредит.

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Комментарии
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Людмила Суханова
Надо РПГ запасаться наверное, робота только так можно уничтожить (если вдруг прикатит) .Остохренели.
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4 час.
Кошмар
Можно ломиком или кувалдой. Тоже эффективно, и шума меньше.😀
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3 час.
Георгий Корнев
Самые большие грабители банкиры. Ни ножа, ни пистолета, но все несут им деньги. Одни вносят депозиты, другие возвращают кредиты. Кстати, меня давно интересует вопрос почему ФАС не привлекает банкиров за недобросовестную рекламу? Как звучит их реклама (цитата из поста) &quot;впариватели кредитов. «На выгодных условиях&quot;. А должно быть: &quot;На выгодных условиях ДЛЯ БАНКА&quot;. Ну не один банк не будет работать себе в убыток.
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41 мин.

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