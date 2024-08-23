Закон о банках и банковском беспределе

Георгий Корнев

Самые большие грабители банкиры. Ни ножа, ни пистолета, но все несут им деньги. Одни вносят депозиты, другие возвращают кредиты. Кстати, меня давно интересует вопрос почему ФАС не привлекает банкиров за недобросовестную рекламу? Как звучит их реклама (цитата из поста) "впариватели кредитов. «На выгодных условиях". А должно быть: "На выгодных условиях ДЛЯ БАНКА". Ну не один банк не будет работать себе в убыток.