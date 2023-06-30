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В КубГАУ создали кормовую добавку, которая вдвое увеличит производство черной икры в России

В КубГАУ создали кормовую добавку, которая вдвое увеличит производство черной икры в России

Ученые Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) разработали первую отечественную кормовую добавку для стимуляции созревания осетровых рыб, которая позволит круглогодично получать черную икру без привязки к периоду нереста.

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