Французский политик: ЕС необходимо "уничтожить"

Доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, подготовленный по поручению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее заявляла о намерении превратить Евросоюз из «торгового» в «военный», включает дополнительные полномочия Брюсселя в сфере безопасности, закон на случай внешней агрессии и наращивание помощи Украине.
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