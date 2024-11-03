Французский политик: ЕС необходимо "уничтожить"

Доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, подготовленный по поручению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее заявляла о намерении превратить Евросоюз из «торгового» в «военный», включает дополнительные полномочия Брюсселя в сфере безопасности, закон на случай внешней агрессии и наращивание помощи Украине.