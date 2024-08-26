В районе аэропорта Жуляны в Киеве произошли два взрыва

О двух мощных взрывах в районе аэропорта Жуляны в Киеве сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.«Два мощных взрыва со стороны аэропорта Жуляны, даже на несколько секунд пропадал свет в квартирах», - цитирует агентство собеседников.