В районе аэропорта Жуляны в Киеве произошли два взрыва

О двух мощных взрывах в районе аэропорта Жуляны в Киеве сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.«Два мощных взрыва со стороны аэропорта Жуляны, даже на несколько секунд пропадал свет в квартирах», - цитирует агентство собеседников.
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