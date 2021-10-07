"Досье Пандоры": Офшорный скандал накрывает "Зе команду"

В результате очередной утечки финансовых документов мир узнал много интересного о бизнесе и имуществе выдающегося борца с коррупцией и отце украинской деолигархизации — Владимире Александровиче Зеленском.
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