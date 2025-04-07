Subaru разработала эйр-бэг для велосипедистов

Новая подушка безопасности от Subaru направлена на снижение травм велосипедистов. С 2016 года Subaru уже оснащает свои модели Levorg, Crosstrek, Impreza, WRX и Legacy Outback специальными подушками безопасности для защиты пешеходов.
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