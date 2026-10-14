Ночью на улице Московской в Краснодаре 26-летний приезжий из Ингушетии ударил ножом в живот 24-летнего местного жителя, которого госпитализировали с тяжким вредом здоровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Рыбарь»: в Крымс...
- Мигрантам прикрою...
- Лезгинка с дебоше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым