В минобороны Китая заявили, что не будут закрывать глаза на провокации Филиппин

Представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Пекин привержен к урегулированию разногласий путем диалогов и консультаций, однако не будет "закрывать глаза" на провокации Филиппин в Южно-Китайском море.
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