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Любимые места инспекторов ГИБДД — где они ждут нарушителей?

В каких местах вас могут поджидать инспекторы ГИБДД? На каких участках нужно повышать бдительность? Объездные дороги Почти в каждом городе есть неприметные улицы, которые огибают жилые массивы и связывают между собой спальные районы.

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