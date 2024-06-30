👊 В Ялте полиция задержала мужчину, который начал драку на набережной Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, неравнодушные люди сообщили о конфликте полицейским.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👊 В Ялте полиция задержала мужчину, который начал драку на набережной Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, неравнодушные люди сообщили о конфликте полицейским.