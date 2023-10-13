Глава Пентагона Остин прибыл в Израиль

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Израиль, пишет газета The Wall Street Journal. «Министр обороны Ллойд Остин приземлился в Израиле в пятницу, чтобы посетить высокопоставленных израильских чиновников», — говорится в публикации.
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