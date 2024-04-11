«Единая Россия» поддержала кандидатуру Максима Кудрявцева на пост мэра Новосибирска

Вопрос рассмотрели на заседании президиума регионального политического партии совета 9 апреля. Решение президиума о поддержке кандидатуры Максима Кудрявцева было направлено в президиум Генсовета «Единой России», отметила руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Швец.
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