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Вечерний Новосибирск

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«Единая Россия» поддержала кандидатуру Максима Кудрявцева на пост мэра Новосибирска

«Единая Россия» поддержала кандидатуру Максима Кудрявцева на пост мэра Новосибирска

Вопрос рассмотрели на заседании президиума регионального политического партии совета 9 апреля. Решение президиума о поддержке кандидатуры Максима Кудрявцева было направлено в президиум Генсовета «Единой России», отметила руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Швец.

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