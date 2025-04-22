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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роберто Донадони: «Нужно понять, есть ли у Леау мотивация оставаться в «Милане». Если в этом нет убежденности, то стоит рассмотреть возможность его продажи, возможно»

Португальский вингер забил 7 голов и сделал 8 передач в 31 матче Серии А в нынешнем сезоне. «Клубу нужно разобраться и понять, есть ли у Рафаэля Леау мотивация оставаться в «Милане» или нет.

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