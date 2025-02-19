Не только недра – США будут использовать украинскую ГТС для поставок газа из РФ в ЕС

США и Россия будут использовать украинскую газотранспортную систему для прокачки газа в Европу. Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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