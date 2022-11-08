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Головкин поддержал Ербосынулы и его родственников

Геннадий Головкин в социальных сетях высказал слова поддержки казахстанцу Айдосу Ербосынулы, который введён в медикаментозную кому после титульного боя за пояс WBA: «Здоровья и скорейшего выздоровления, Айдос.

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