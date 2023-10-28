Российские ученые открыли новый сверхтяжелый изотоп

В лаборатории ядерных реакций ОИЯИ ученые обнаружили новый изотоп ливермория-288 в ходе эксперимента, предшествующего синтезу элемента 120, сообщил доктор физико-математических наук и ученый секретарь лаборатории Александр Карпов.
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