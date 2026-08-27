Ближайшие матчи квалификации ЧМ-2027 пройдут с участием 36 игроков НБА

Второе летнее окно квалификации ЧМ-2027 пройдет с участием 36 игроков НБА: Никил Александер-Уокер (Канада) Хосе Альварадо (Пуэрто-Рико) Деандре Эйтон (Багамы) Гога Битадзе (Грузия) Адем Бона (Испания) Тристан да Силва (Германия) Серхио де Ларреа (Испания) Лу Дорт (Канада) Альфа Диалло (Гвинея) Ви Джей Эджкомб (Багамы) Симоне Фонтеккьо (Италия) Лука Гарза (Босния и Герцеговина) Руди Гобер (Франция) Уго Гонсалес (Испания) Руи Хатимура (Япония) Марио Хезоня (Хорватия) Бадди Хилд (Багамы) Никола Йокич (Сербия) Никола Йович (Сербия) Юки Кавамура (Япония) Кристиан Колоко (Камерун) Пелле Ларссон (Швеция) Сандро Мамукелашвили (Грузия) Адай Мара (Испания) Лаури Маркканен (Финляндия) Баба Миллер (Испания) Ив Мисси (Камерун) Юсуф Нуркич (Босния и Герцеговина) Джош Окоги (Нигерия) Неэмиаш Кета (Португалия) Максим Рейно (Франция) Деннис Шредер (Германия) Виктор Вембаньяма (Франция) Ивица Зубац (Хорватия) Святослав Михайлюк (Украина) Карло Маткович (Хорватия).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Владимир Плющев: «Третьяк присутствует в Госдуме, больше ничего особенного он не делает. Ни разу не видел его на трибунах. То, что он делает, – кому-то это надо»
- Нидерланды – Германия: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита встречи Хави и Клоппа
- Кисляк о новой форме сборной России: «Мне очень нравится, она отражает наш самый главный символ – гимн нашей страны. Очень красивая, минималистичная»
Свежие комментарии