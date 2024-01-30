Стало известно, кто сыграет Супергёрл в новом фильме DC. Это звезда «Дома драк...

Стало известно, кто сыграет Супергёрл в новом фильме DC. Это звезда «Дома дракона»Издание Deadline сообщило, что авторы предстоящего супергеройского фильма «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» нашли актрису на главную роль.
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