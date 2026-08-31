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Татар-информ

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Таиланд с 15 сентября сократит срок безвиза для россиян до 30 дней

Таиланд с 15 сентября сократит срок безвиза для россиян до 30 дней

Таиланд с 15 сентября сократит срок безвизового пребывания для граждан ряда стран, в том числе России, с 60 до 30 дней.

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