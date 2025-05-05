"Живут же люди!": устав ждать помощи, жители пустеющей деревни решили всё изменить. Теперь в неё многие хотят переехать.

Традиционный анекдот в тему: Встретились в райцентре две подружки из соседних деревень. Одна другой сообщает последние новости: - Слышала Серёга Кривой героем оказался! К соседям гости из города приехали, да, ночью пожар случился.
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