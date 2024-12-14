Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Михаил Фадеев
    я бы не сказал, хотя это, возможно, сильно упростило бы ситуацию.Трамп сдулся
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Трамп сдулся

Трамп сдулся

Трамп признал невозможность разрешить украинский конфликт за сутки Победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал о том, что ему всё же не удастся завершить бушующее на украинской территории противостояние за одни сутки из-за возросшей сложности проблемы.

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Комментарии
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владимир несмеев
Называется &quot;всрався&quot;.....
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15 час.
М
Мария
Ему ещё дожить бы  до инаугурации. Шансы уцелеть у него нулевые.
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9 час.
Михаил Фадеев
я бы не сказал, хотя это, возможно, сильно упростило бы ситуацию.
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2 час.

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