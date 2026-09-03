16 фото и историй о сборах в школу, пропитанных ароматом новеньких тетрадей

Сборы в школу — это всегда целое дело. Это список покупок, поиски подходящего ранца и бесконечное: «А это тебе точно нужно?» И в каждой семье подготовка к учебному году проходит по-своему.
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